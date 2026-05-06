Piemonte | sconto 5% sul bollo auto con la nuova domiciliazione online

In Piemonte, è stato introdotto uno sconto del 5% sul bollo auto per chi sceglie di pagarlo tramite domiciliazione online. La misura si applica solo a determinate categorie di proprietari di veicoli e non riguarda tutti gli utenti. Per capire quanto si risparmia effettivamente, bisogna confrontare lo sconto con eventuali commissioni bancarie applicate al pagamento elettronico. Sono stati chiariti anche i casi di esclusione dallo sconto.

? Cosa scoprirai Chi sono i proprietari di auto esclusi dallo sconto del 5%?. Come si calcola il reale risparmio tra sconto e commissione bancaria?. Quali requisiti tecnici servono per attivare il servizio online?. Perché i proprietari di auto d'epoca non possono aderire?.? In Breve Sconto del 5% con commissione bancaria di 1 euro per ogni pagamento.. Accesso tramite SPID, CIE o CNS con attivazione 60 giorni prima della scadenza.. Esclusi noleggio, leasing, ciclomotori e veicoli con età superiore a 30 anni.. Limitazione del servizio alle persone fisiche con massimo dieci veicoli registrati.. La Regione Piemonte ha introdotto il servizio online per la domiciliazione bancaria del bollo auto, offrendo ai contribuenti una riduzione del 5% sull’importo della tassa automobilistica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: sconto 5% sul bollo auto con la nuova domiciliazione online Notizie correlate Bollo auto, in Piemonte si paga con l'addebito sul conto (e costa il 5% in meno): la novitàDa oggi in Piemonte il bollo auto si paga con l'addebito automatico sul conto corrente. Bollo auto (scontato del 5%) addebitato direttamente sul conto corrente: la novità in PiemonteIn Piemonte è attiva la domiciliazione bancaria del bollo auto, che consente l’addebito diretto sul conto corrente, evitando dimenticanze e riducendo... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Bollo auto (scontato del 5%) addebitato direttamente sul conto corrente: la novità in Piemonte; In Piemonte la domiciliazione bancaria del bollo auto col 5% di sconto; Bollo auto, in Piemonte arriva lo sconto del 5% per chi fa la domiciliazione bancaria; Bollo auto, in Piemonte si paga con l'addebito sul conto (e costa il 5% in meno): la novità. Arriva la domiciliazione bancaria del bollo auto: sconto del 5% per chi la attivaConsente l’addebito diretto sul conto corrente, evitando dimenticanze e sanzioni. Si attiva online sul portale Tassa Auto Piemonte con accesso tramite Spid, Cie o Cns. Commissione di 1 euro ... rainews.it Bollo auto, in Piemonte arriva lo sconto del 5% per chi fa la domiciliazione bancariaLa novità disponibile sul portale Tassa auto Piemonte ma bisogna muoversi con 60 giorni di anticipo ... torino.repubblica.it Leggi l'articolo - PD Piemonte, Verzella: "Solidarietà al primario di oncologia di Biella" - facebook.com facebook 5 maggio 1860 Nella notte partono da Quarto di Genova due piroscafi, il "Piemonte" ed il "Lombardo", con a bordo 1088 combattenti sotto il comando del generale Giuseppe Garibaldi. Tra leggenda e storia, inizia la Spedizione dei #Mille x.com