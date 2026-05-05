Bollo auto in Piemonte si paga con l' addebito sul conto e costa il 5% in meno | la novità

In Piemonte, da oggi è possibile pagare il bollo auto attraverso l'addebito automatico sul conto corrente. La Regione ha attivato la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica, consentendo ai cittadini di ricevere un pagamento automatizzato. Chi sceglie questa modalità beneficia di uno sconto immediato del 5 per cento rispetto alle modalità di pagamento tradizionali. La novità mira a semplificare la procedura e a incentivare l’uso del sistema digitale.

Da oggi in Piemonte il bollo auto si paga con l'addebito automatico sul conto corrente. La Regione ha infatti reso operativa la domiciliazione bancaria della tassa automobilistica: un sistema di addebito diretto che automatizza il pagamento e premia i cittadini con uno sconto immediato.🔗 Leggi su Novaratoday.it Notizie correlate Imposta di bollo sul libretto di risparmio postale, quando si paga e quantoL’imposta di bollo è una delle principali voci di costo legate ai prodotti di risparmio come il libretto postale. Milan, Ordine: “Ecco qual è il vero addebito che si deve mettere nel conto di Allegri”Il Milan ha disputato un bellissimo girone d'andata, battendo rivali più forti e mantenendo a lungo l'imbattibilità dopo la prima battuta di arresto... Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Bollo moto Piemonte 2025: guida completa a tariffe, esenzioni e sconti | Dueruote; La settimana di lavori in Consiglio regionale del Piemonte; La crisi energetica preoccupa il Piemonte: in arrivo una task force; Meteo Piemonte: nuvoloso, quota neve sui 1900-2100 metri. Operativa in Piemonte la domiciliazione bancaria del bollo autoIn Piemonte è attiva la domiciliazione bancaria del pagamento del bollo auto. La procedura è accessibile online attraverso il servizio 'Domicilia il bollo' sul portale Tassa Auto Piemonte con accesso ... ansa.it Piemonte: ora possibile domiciliazione bancaria bollo auto con sconto del 5%PIEMONTE - La Regione Piemonte ha comunicato la possibilità di addebitare direttamente sul conto corrente il pagamento del bollo auto, evitando così ... radiogold.it PIEMONTE Bollo auto: attiva la domiciliazione bancaria e paghi meno La Regione attiva i pagamenti automatici - facebook.com facebook Fisco, il 30 aprile diventa il giorno delle scadenze: Iva, CU, bollo auto e gasolio nel maxi-calendario di fine mese x.com