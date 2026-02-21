Polizia locale tempo di bilanci Incidenti stradali col segno più Calano del 14,3% le vittime
La polizia locale ha registrato un aumento degli incidenti stradali negli ultimi mesi, con un incremento del 10% rispetto all’anno precedente. La causa principale sono le distrazioni alla guida e il cattivo stato delle strade in alcune zone della città. Nonostante l’aumento degli incidenti, si segnala una diminuzione del 14,3% delle vittime, risultato che fa sperare in un miglioramento complessivo della sicurezza. Le autorità monitorano attentamente la situazione per intervenire prontamente.
Aumentano gli incidenti stradali, cala il numero di morti, anche se l’obiettivo resta di arrivare a zero. Secondo il bilancio della Polizia locale, il 2025 si chiude con una riduzione del 14,3% di incidenti mortali sulle strade di Brescia, così come si riducono drasticamente le infrazioni per eccesso di velocità e per l’uso del cellulare alla guida (-50%). Tra le priorità dell’anno spicca la restituzione dei marciapiedi ai loro legittimi fruitori: pedoni, persone con disabilità, genitori con passeggino. Le rimozioni forzate di veicoli parcheggiati sui marciapiedi sono aumentate del 189%, un segnale chiaro che non si intende tollerare un fenomeno che limita la libertà di movimento delle categorie più vulnerabili.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
