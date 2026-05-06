Piemonte | la Regione chiede più forze dell’ordine nei Pronto Soccorso

La Regione Piemonte ha richiesto un aumento delle forze dell’ordine nei Pronto Soccorso, in risposta alle problematiche di sicurezza segnalate dai operatori sanitari. La richiesta arriva in seguito a episodi di violenza e aggressioni registrate nei reparti di emergenza, che hanno portato a un confronto con il governo centrale. I fondi ministeriali destinati alla sicurezza nei ospedali sono stati annunciati, ma ancora non sono stati chiariti i criteri di distribuzione e utilizzo.

? Cosa scoprirai Come influenzeranno i nuovi fondi ministeriali la sicurezza nei reparti?. Perché la tecnologia attuale non protegge più i medici piemontesi?. Chi dovrà gestire concretamente le risorse per la vigilanza ospedaliera?. Quali conseguenze avranno le aggressioni sulla qualità delle cure regionali?.? In Breve L'assessore Riboldi ha comunicato la decisione al Consiglio Regionale il 6 maggio 2026.. Il consigliere Alberto Unia ha presentato un'interpellanza sulla sicurezza degli operatori sanitari.. La Regione ha richiesto al Ministero fondi statali per superare lo stallo finanziario.. Le misure prevedono formazione, supporto psicologico e assistenza legale per i lavoratori.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piemonte: la Regione chiede più forze dell’ordine nei Pronto Soccorso Notizie correlate Aggressione al Pronto soccorso, Pierotti (FdI): “Massima solidarietà a sanitari e forze dell’ordine”Nelle prime ore della mattina del 27 aprile 2026 si sono verificati momenti di forte tensione all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale “Infermi”... Taranto, il sindaco chiede più forze dell’ordine per la sicurezza? Cosa scoprirai Come influirà la crisi industriale sulla sicurezza dei quartieri tarantini? Quale terreno comunale è stato proposto per la nuova... Contenuti e approfondimenti Argomenti più discussi: Aggressioni al personale sanitario nei Pronto Soccorso: la Regione invoca più controlli delle forze dell'ordine; L’ospedale Sant’Andrea si amplia, Cirio presenta il nuovo monoblocco dedicato alle urgenze. Pronto soccorso. L’Ordine dei medici chiede chiarezzaL’Omceo interviene sul servizio mandato in onda nel corso della trasmissione Nemo-Nessuno escluso. E chiede alle direzioni dei due ospedali di sapere se la situazione descritta nel servizio ... quotidianosanita.it Pronto soccorso. La Regione pronta a far spazio ai privati. Il Nursind dice noL'idea sarebbe quella di delegare al privato le richieste di assistenza inerenti alcune specialità (ad esempio l'ortopedia), decongestionando così i PS pubblici. Ma per il sindacato degli infermieri ... quotidianosanita.it Incidente sulla tangenziale di Andria ieri sera, poco prima delle 21, all’altezza degli svincoli di via Trani. Coinvolte tre auto, mentre il bilancio è di tre feriti: due di loro sono stati portati al pronto soccorso dell’ospedale “Bonomo” di Andria, il terzo al “Dimiccoli” di - facebook.com facebook La serie ha raccontato un quotidiano nel pronto soccorso che somiglia sempre più a quello dei nostri medici e infermieri. Ne abbiamo parlato con l’ex medico d’urgenza Daniele Coen x.com