Aggressione al Pronto soccorso Pierotti FdI | Massima solidarietà a sanitari e forze dell’ordine

Nella mattinata del 27 aprile 2026, all’interno del Pronto Soccorso dell’ospedale “Infermi” di Rimini, si sono verificati momenti di forte tensione. Un episodio di aggressione ha coinvolto personale sanitario e operatori della sicurezza, che sono stati colpiti e minacciati. La situazione si è verificata nelle prime ore del giorno e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine. Un rappresentante di un partito politico ha espresso solidarietà a chi si è trovato coinvolto.