Stabilizzazione ex Asu pressing all’Ars | Serve una proroga per evitare esclusioni

Le organizzazioni sindacali e i rappresentanti politici della Sicilia hanno chiesto con urgenza una proroga per la stabilizzazione dei lavoratori del bacino ex Asu. La richiesta nasce dalla preoccupazione che, senza un intervento tempestivo, centinaia di lavoratori possano essere esclusi dal processo di regolarizzazione. La questione è al centro di un pressing crescente nelle ultime settimane, con l’obiettivo di evitare che si generino nuove criticità nel settore occupazionale.