Stabilizzazione ex Asu pressing all’Ars | Serve una proroga per evitare esclusioni
Le organizzazioni sindacali e i rappresentanti politici della Sicilia hanno chiesto con urgenza una proroga per la stabilizzazione dei lavoratori del bacino ex Asu. La richiesta nasce dalla preoccupazione che, senza un intervento tempestivo, centinaia di lavoratori possano essere esclusi dal processo di regolarizzazione. La questione è al centro di un pressing crescente nelle ultime settimane, con l’obiettivo di evitare che si generino nuove criticità nel settore occupazionale.
È corsa contro il tempo per la stabilizzazione dei lavoratori del bacino ex Asu in Sicilia, con sindacati e politica che chiedono una proroga urgente per evitare il rischio di esclusione di centinaia di lavoratori. Il tema è stato affrontato questa mattina durante i lavori della prima commissione.🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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