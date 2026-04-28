I residenti che vivono nelle vicinanze della torre del Galgario e del dormitorio omonimo hanno ripetutamente segnalato problemi di sicurezza legati a schiamazzi notturni, accampamenti di senzatetto e condizioni igieniche precarie. Le proteste sono tornate a farsi sentire in seguito a episodi che si sono verificati negli ultimi mesi, con i cittadini che chiedono un intervento immediato per risolvere la situazione.

Tornano a protestare i cittadini che risiedono vicino alla torre del Galgario e all’omonimo dormitorio, da molti anni alle prese con problemi di sicurezza, tra schiamazzi notturni, accampamenti di senzatetto e condizioni igieniche critiche. Sono più di 200 le firme raccolte da residenti e frequentatori della zona con l’obiettivo di sensibilizzare le istituzioni. Tra le criticità più importanti, la presenza frequente di schiamazzi notturni, disturbo della quiete pubblica e situazioni di degrado urbano diffuso. In alcuni casi sono stati segnalati “accampamenti“ di fortuna anche in prossimità della chiesa, mentre l’area verde risulta spesso in condizioni igieniche critiche, "con rifiuti, resti di cibo, urina, feci e tracce di sangue", riferiscono gli abitanti.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Schiamazzi e degrado: "Si intervenga"

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