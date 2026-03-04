Leccia-Scopaia | Schiamazzi e vandalismi continui nei weekend i cittadini insorgono | Stanchi e frustrati

I residenti dei quartieri Leccia e Scopaia si sono rivolti alla stampa per denunciare il ripetersi di schiamazzi e atti di vandalismo durante i fine settimana, in particolare nelle zone vicine alla discoteca The Cage. Durante le notti di venerdì e sabato, le strade si riempiono di rumori molesti e comportamenti irrispettosi, creando disagio e insicurezza tra chi abita in quella zona.

I residenti si sono riuniti in un Comitato e hanno lanciato una raccolta firme per chiedere alle autorità di intervenire con forza "per arginare questo grave e inaccettabile disagio" "Stanchi e frustrati". Così si definiscono i cittadini che abitano nei quartieri della Leccia e della Scopaia, in merito "all'insostenibile situazione che si è venuta a creare nelle zone adiacenti la discoteca The Cage, dove le notti del venerdì e del sabato - scrivono - decine e decine di ragazzi fuori controllo si radunano prima e dopo l'apertura del locale dando vita a vergognose scorribande, rumorose e pericolose". Circostanze, queste, che hanno...

