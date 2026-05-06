Picchi due controllori della Tep? Non rischi niente

Due controllori della Tep sono stati aggrediti, ma secondo alcune fonti non ci sarebbero conseguenze legali per l'aggressore. Nel frattempo, un gruppo politico locale ha diffuso una nota in cui denuncia l’accaduto, definendolo un esempio di crisi culturale e giudiziaria che sta influenzando i valori della società. La vicenda ha attirato l’attenzione dell’opinione pubblica e sollevato discussioni sulla sicurezza nelle reti di trasporto pubblico.

"Noi di Futuro Nazionale Parma - si legge in una nota - denunciamo un episodio che rappresenta in modo lampante la deriva culturale e giudiziaria che sta erodendo i valori fondamentali della nostra società. Una passeggera senegalese, sorpresa senza biglietto, alla richiesta di documenti ha.🔗 Leggi su Parmatoday.it Notizie correlate Air Campania, aggrediti due controllori a Marcianise“Ennesima vile aggressione a danno di due Lavoratori dell’Air Campania”, denuncia Pierino Ferraiuolo Segretario Generale della Uiltrasporti Campania. Leggi anche: Sul pullman senza autorizzazione, aggrediti due controllori Altri aggiornamenti Argomenti più discussi: Nuova sella Proxim W660: due misure, per enduro e trail riding; Folle inseguimento tra Gorle e Albino si conclude con un’auto ribaltata e un arresto; Technogym, al Village fotovoltaico oltre 2 MW: cosa cambia per energia e produzione; Nuove assunzioni in arrivo a Chiavari: si cercano controllori della sosta. Senza biglietto sul bus aggredisce i controllori a Roma, denunciatoHa aggredito due controllori su un autobus di linea ma è stato fermato dai carabinieri nei pressi della stazione Termini. Il 25enne somalo, senza fissa dimora e con diversi precedenti penali, mentre ... ansa.it Federica Picchi - facebook.com facebook #Ascoltitv: Bene #CashOrTrash con 662.000 spettatori #TheCage segna picchi di 547.000 spettatori @nove #8canale nazionale nelle 24h. su @realtimetvit #CasaAPrimaVista seguito da 650.000 spettatori x.com