Air Campania aggrediti due controllori a Marcianise

A Marcianise, due controllori di Air Campania sono stati aggrediti. La notizia è stata comunicata dal Segretario Generale della Uiltrasporti Campania, che ha definito l’episodio come un’ennesima aggressione ai danni di lavoratori dell’azienda. Non sono stati forniti dettagli sulle circostanze dell’incidente o sull’identità dei coinvolti.

“Ennesima vile aggressione a danno di due Lavoratori dell’Air Campania”, denuncia Pierino Ferraiuolo Segretario Generale della Uiltrasporti Campania. Una situazione, oramai, difficile anche da commentare, una barbarie che non si arresta, episodi che si ripetono sistematicamente a distanza di pochi giorni. “Cosa deve accadere ancora” continua Ferraiuolo, “per far prendere coscienza alle istituzioni del fenomeno indegno in atto? È inaccettabile che due Lavoratori, nell’esercizio delle loro funzioni di verifica titoli di viaggio, debbano subire atti di violenza solamente perché fanno il proprio dovere”. “Nel trasferire tutta la nostra... 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Air Campania, aggrediti due controllori a Marcianise Articoli correlati Ieri in Campania: L’ultimo saluto al piccolo Domenico. Autista Air Campania aggredita durante il servizioTempo di lettura: 2 minutiLe notizie principali in Campania di ieri, mercoledì 4 marzo. Leggi anche: “Biglietto, per favore”: 25enne aggredisce due controllori dell’Atac Contenuti utili per approfondire Air Campania Discussioni sull' argomento Avellino, autista AIR Campania aggredito presso l’autostazione; AIR Campania: priorità ai servizi, respinte 26 richieste per il referendum; Contrasto al crimine: dai tabacchi ai roghi in Campania; Air Trasporti, l'Usb non fa sconti: Solo con lo scorrimento della graduatoria salterebbe lo sciopero. Capua, autista dell'Air Campania aggredita in servizio. Acconcia: «Terzo caso in un mese»Ancora aggressioni ai danni dei conducenti degli autobus del servizio di trasporto pubblico dell'Air Campania. Tre episodi, in poche settimane l'uno dall'altro, nel territorio della provincia ... ilmattino.it L'USB apre lo stato di agitazione in AIR Campania in opposizione alla scelta aziendale di subappaltare 6 linee del deposito di Calata Capodichino dal prossimo 1° aprile. Una scelta motivata dalla carenza di personale, incomprensibile se si pensa che c'è una - facebook.com facebook Referendum, Air Campania respinge 26 richieste di rappresentanti di lista. Acconcia, contemperare diritto dipendenti con regolarità servizi #ANSA x.com