Sul pullman senza autorizzazione aggrediti due controllori

Due controllori sono stati aggrediti su un pullman dopo aver richiesto i documenti a un passeggero che aveva mostrato una card di Unico Campania senza aver pagato il biglietto. L’uomo, quando è stato invitato a esibire i documenti, ha reagito con violenza. La polizia ha preso nota dell’accaduto e ha avviato le indagini.

L'uomo non ha voluto esibire i documenti ed andato su tutte le furie. L'episodio sul bus Air Campania sulla linea Outlet a Marcianise Ha esibito una card di Unico Campania senza aver acquistato il biglietto e, alla richiesta dei documenti, ha aggredito i verificatori. Ad uno ha strappato dal collo il distintivo e lo ha afferrato per la giacca e stava per colpirlo con un pugno al volto. Il collega si è frapposto per cercare di salvare il collega e ha rimediato un colpo all’occhio. L’aggressore si è dato alla fuga insieme ad altre due persone dopo aver minacciato gli operatori di Air Campania. I verificatori si sono poi recati presso i carabinieri della compagnia di Marcianise per denunciare l’accaduto. 🔗 Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Sul pullman senza autorizzazione, aggrediti due controllori Articoli correlati Leggi anche: Sul pullman senza autorizzazione, aggrediti due verificatori Air Campania, aggrediti due controllori a Marcianise“Ennesima vile aggressione a danno di due Lavoratori dell’Air Campania”, denuncia Pierino Ferraiuolo Segretario Generale della Uiltrasporti Campania.