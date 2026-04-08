Mercatino artigianale di Mani Creative

Il mercatino “Mani Creative” presenta una vasta gamma di opere artigianali, includendo lavori di pittura, scultura, grafica e fotografia. Sono presenti anche creazioni in ceramica, vetro, legno, ferro e cuoio, oltre a accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti, arazzi, statue e elementi di architettura. L’evento mette in mostra diverse tecniche e materiali usati da artigiani e artisti.

Il mercatino “Mani Creative” abbraccia la diversità delle espressioni artistiche. Dalla pittura alla scultura, dalla grafica alla fotografia, dalla ceramica al vetro, agli accessori di arredamento, argenti e silver plated, tappeti ed arazzi, statue ed elementi di architettura, legno, ferro, cuoio. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it Leggi anche: Mercatino di Mani Creative e Fiera del disco Arriva ’Narni Irish Fest’. Musica dal vivo, gusto e mercatino artigianaledi Daniele Minni Per tre giorni l’Umbria si trasforma nel ’Cuore verde d’Irlanda’. SPENDING A DAY IN A WARM MOUNTAIN HOUSE IN COLD WEATHER Argomenti più discussi: Creatività e anima con Bustric; Treviso – Fior di Citta’ dall’ 11 al 17 aprile. Firenze, Creative Mani Factory: market con oltre 50 artigiani e designer, workshop, installazioniCreative Mani Factory prende forma a Firenze, tra design, artigianato, installazioni immersive e laboratori creativi, sabato 28 e domenica 29 marzo, trasformando per due giorni Motel (Edificio B3), il ... 055firenze.it Mostra mercato, Mani&cuore e Mercatino di Natale con il CalcitArezzo, 3 dicembre 2025 – Tanti appuntamenti a dicembre con il Calcit. Prosegue la Mostra mercato presso i locali a piano terra del Circolo artistico di Arezzo in Corso Italia n. 108 fino a Lunedì 8 ... lanazione.it Buona Pasqua, care creative! In questi giorni di festa, tra un pranzo in famiglia e le mani che non riescono a stare ferme (lo sappiamo, il gomitolo chiama sempre ), ci fermiamo un attimo a riflettere su ciò che conta davvero. La nostra passione per il la - facebook.com facebook