Nella zona di piazza Trento e Trieste sono stati rafforzati i controlli da parte della Polizia locale, con particolare attenzione ai minimarket e ai distributori automatici aperti 24 ore su 24. Questa attività segue un’ordinanza temporanea firmata dall’amministrazione comunale, che prevede la chiusura degli esercizi commerciali alle ore 20. I presìdi di sicurezza non si interrompono, ma vengono intensificati per garantire la sorveglianza nella zona.

Nuovi controlli da parte della Polizia locale nella zona di piazza Trento e Trieste, con particolare attenzione ai minimarket e ai distributori h24, dopo l’ordinanza firmata dal sindaco che in via temporanea impone la chiusura anticipata alle 20. Le verifiche hanno portato all’accertamento di diverse violazioni. Sono stati inoltre adottati un provvedimento di daspo urbano e sequestri amministrativi per la vendita non autorizzata di prodotti non deperibili. "Ispezioni mirate che continueranno anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di garantire il rispetto delle regole e migliorare la qualità degli spazi pubblici - spiega l’Amministrazione -.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Piazza Trento e Trieste: nuovi controlli: "I presìdi non si fermano, si intensificano"

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