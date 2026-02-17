Firenze cantiere tramvia | nuovi ritrovamenti archeologici in piazza Beccaria Il Comune | I lavori non si fermano

A Firenze, durante i lavori di costruzione della tramvia in piazza Beccaria, sono stati scoperti nuovi resti archeologici. La causa è legata alla demolizione parziale di strutture post medievali, avvenuta durante gli scavi. I funzionari della Soprintendenza hanno visitato il sito e hanno confermato che questi ritrovamenti non sono particolarmente interessanti dal punto di vista storico. Nel cantiere sono state trovate anche strutture più recenti, diverse dai resti medievali, che non richiedono interventi immediati. I lavori di costruzione continuano senza interruzioni.

"I nuovi ritrovamenti nel cantiere di piazza Beccaria riguardano resti post medievali già oggetto di parziale demolizione che non rivestono particolare interesse come confermato dai funzionari della Soprintendenza in un sopralluogo avvenuto oggi - si precisa dal Comune - Nel cantiere di piazza Beccaria sono state ritrovate strutture attualmente documentate dagli archeologi molto più recenti rispetto al tratto di mura medievali e che non sembrano rivestire particolare interesse. Le lavorazioni proseguono comunque con l'assistenza archeologica"