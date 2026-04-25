Il centenario dell’Incompiuta Toscanini la prima alla Scala E l’eterno enigma del finale

Quest'anno si ricorda il centenario di un’opera incompiuta che ha attraversato il tempo, suscitando curiosità e discussioni tra appassionati e studiosi. Nel frattempo, la prima rappresentazione di un celebre direttore d’orchestra alla Scala risale a un secolo fa, segnando un momento importante nella storia del teatro musicale. La conclusione di questa composizione rimane ancora avvolta da un mistero, alimentando domande sul suo finale mai completato.

I centenari teatrali possono essere delle gran rotture, imponendo di “rivisitare” (tempo fa s’era più macabri: “riesumare”) lavori che se il tempo seppellisce, in genere una ragione c’è; oppure inutili, nel caso di lavori regolarmente presenti nei cartelloni: com’è il caso della centenaria Turandot di Giacomo Puccini. Il quale non riuscì a completarla, per varie ragioni che diedero luogo a leggende e diatribe le più varie, quasi mai azzeccate. Claudio Sartori, ad esempio, sosteneva che Puccini non “poteva” completare l’opera perché una conclusione così trionfale "repugnava alla mente stessa del compositore": il che, a me (ma anche al compianto Michele Girardi, che di Puccini è l’esegeta ottimo massimo) pare una stupidaggine.🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Il centenario dell’Incompiuta. Toscanini, la prima alla Scala. E l’eterno enigma del finale Notizie correlate La celebrazione del centenario dell’Istat a Napoli dedicata alla Misura della Povertà EducativaLa celebrazione del Centenario dell’ISTAT a Palazzo Reale di Napoli – 16-17 aprile 2026 – dedicata alla Misura della Povertà Educativa. James Van Der Beek, morto l'attore di Dawson's Creek. La lunga battaglia con il cancro dell'eterno sognatore dal finale tristeIl suo volto ha incarnato le fragilità della generazione di frontiera, quella dei nati a cavallo tra il primo e il secondo millennio, figli del... Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Il centenario dell’Incompiuta. Toscanini, la prima alla Scala. E l’eterno enigma del finale; Latina universitaria cresce, ma senza servizi resta incompiuta; All’Auditorium. Musica e parole per Turandot; Uscirà sabato 25 aprile il singolo digitale NESSUN DORMA cantato da Vittorio Grigolo. Il centenario dell’Incompiuta. Toscanini, la prima alla Scala. E l’eterno enigma del finaleCronache e leggende di un’opera che continua a essere un work in progress. Da Alfano a Berio attraverso Chailly, un giallo del melodramma in cerca d’autore. quotidiano.net Turandot alla Scala: il centenario tra tradizione e innovazioneLa Scala celebra i cento anni di Turandot con repliche, un convegno e una staffetta culturale che collega Milano alla Toscana; un allestimento che mescola memoria e innovazione. viaggiamo.it Salerno, Comunali 2026. Manuel Gatto (Noi Popolari Riformisti Udc): "Capitolo San Matteo, ennesima incompiuta dell'amministrazione comunale" #salerno #Comunedisalerno #ElezioniComunali2026 #comunali2026 #AgendaPolitica https://www.agendapolit - facebook.com facebook