Piantedosi il legale | Querela contro Dagospia campagna diffamatoria a danno del ministro

Un avvocato ha annunciato di aver presentato una querela contro il sito Dagospia, accusandolo di aver condotto una campagna diffamatoria nei confronti di un ministro. La decisione è stata presa su incarico del ministro stesso, secondo quanto riferito. La vicenda riguarda specifiche affermazioni pubblicate online, che vengono contestate come diffamatorie dall’avvocato. Al momento, non sono stati forniti ulteriori dettagli sul contenuto delle accuse o sui passaggi successivi dell’azione legale.

(Adnkronos) – A quanto si apprende, l’avvocato Roberto De Vita, su mandato del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha presentato atto di denuncia e querela nei confronti di Roberto D’Agostino, in qualità di direttore responsabile di Dagospia, per il reato di diffamazione aggravata a mezzo stampa. Il legale spiega che l’iniziativa è stata presa “in relazione alla continuativa, massiva, seriale e persistente campagna diffamatoria, fatta di insistenza narrativa e amplificazione progressiva, attraverso oltre 50 unità comunicative nell’arco di poche settimane tra articoli, rilanci, flash, citazioni indirette, foto didascalie e post della...🔗 Leggi su Webmagazine24.it Notizie correlate Claudia Conte-Piantedosi, il ministro dà mandato a un legaleIl ministro dell’Interno Matteo Piantedosi non commenta la bufera scatenata dall’intervista della giornalista Claudia Conte, che ha ammesso di avere... Marco Panzarasa estraneo ai fatti di Garlasco, le sue legali intervengono contro la "campagna diffamatoria"Il nome di Marco Panzarasa è ricomparso nelle ultime settimane, quando da un video YouTube è emersa la trascrizione di un’intercettazione tra Rita... Altri aggiornamenti Claudia Conte-Piantedosi, il ministro dà mandato a un legaleLa linea è che, dal titolare del Viminale, non ci sono mai stati favoritismi nei confronti di nessuno. Chi sostiene il contrario dopo la notizia della sua relazione con la giornalista ne risponderà ... lettera43.it Caso Piantedosi, il legale di Claudia Conte: Zero rivelazioni choc, zero ricattiLeggi su Sky TG24 l'articolo Caso Piantedosi, il legale di Claudia Conte: Zero rivelazioni choc, zero ricatti ... tg24.sky.it