Piantedosi | querela per diffamazione contro una campagna mediatica

Il ministro dell’interno ha annunciato di aver presentato una querela per diffamazione in risposta a una campagna mediatica. La vicenda riguarda una campagna comunicativa che ha coinvolto più di 50 unità e che ha puntato a mettere in discussione l’operato del ministro. Tra le figure coinvolte si trova anche la dottoressa Claudia Conte, che ricopre incarichi pubblici e che è stata menzionata nel contesto delle accuse e delle azioni legali.

? Cosa scoprirai Chi è la dottoressa Claudia Conte coinvolta negli incarichi pubblici?. Come sono state coordinate le oltre 50 unità comunicative contro il ministro?. Perché la difesa parla di una strategia mediatica per delegittimare lo Stato?. Quali prove documentano il legame tra Piantedosi e gli incarichi retribuiti?.? In Breve L'avvocato Roberto De Vita contesta oltre 50 unità comunicative diffuse dalla testata.. La querela riguarda presunti favoritismi verso la dottoressa Claudia Conte.. Roberto D'Agostino è indicato come responsabile editoriale dei contenuti diffusi.. Il tribunale dovrà distinguere tra diritto di cronaca e campagna di delegittimazione.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piantedosi: querela per diffamazione contro una campagna mediatica Notizie correlate Piantedosi, il legale: “Querela contro Dagospia, campagna diffamatoria a danno del ministro”(Adnkronos) – A quanto si apprende, l’avvocato Roberto De Vita, su mandato del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, ha presentato atto di... Domenico Caliendo: depositata la querela per diffamazione contro il cardiochirurgoDomenico Caliendo: i genitori querelano il cardiochirurgo Oppido per le dichiarazioni a RaiTre. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Piantedosi, il legale: Querela contro Dagospia, campagna diffamatoria a danno del ministro; Piantedosi denuncia Dagospia: ‘Diffamazione contro il ministro in corso’; Piantedosi: ‘Querela contro Dagospia per diffamazione nei confronti del ministro'; Denuncia per diffamazione contro il direttore di Dagospia** L'avvocato Roberto De Vita ha presentato una denuncia contro Roberto D'Agostino, direttore responsabile di Dagospia, per diffamazione aggravata a mezzo stampa. L’iniziativa è stata intrapresa su. La famiglia del piccolo Domenico querela Oppido per diffamazione. L’avvocato: 7 ipotesi di reatoLa famiglia del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo trapiantato col cuore bruciato dal ghiaccio secco, querela il cardiochirurgo Guido Oppido per diffamazione a mezzo stampa e altri 6 ipotesi di reato ... fanpage.it Domenico Caliendo, presentata querela per diffamazione ad OppidoVa avanti senza sosta l'inchiesta della Procura di Napoli per fare luce sulla morte del piccolo Domenico, il bambino di due anni deceduto il 21 febbraio scorso all'ospedale Monaldi di Napoli, due mesi ... rainews.it #CAMORRA, #ABBATTIMENTI - Presenti diversi esponenti politici, tra cui Salvini e Piantedosi, oltre al fratello di Giancarlo Siani, Paolo - facebook.com facebook Per Piantedosi gli aiuti della Flotilla per Gaza sono “irrisori”, Music for Peace smonta la retorica del governo x.com