A Castiglioni, un albero simbolo della legalità è stato abbattuto, lasciando spazio all’assenza di un segno tangibile contro l’abusivismo edilizio. La pianta, piantata in passato come simbolo di rispetto delle norme, non c’è più e si sospetta che il suo taglio possa essere stato motivato dalla volontà di eliminare un elemento di disturbo per le attività abusive. La scena si inserisce in un quadro più ampio di difficoltà nel mantenere il rispetto delle leggi sul territorio.

CASTIGLION FIORENTINO — A Castiglioni la legalità dura meno di un geranio sul balcone della zia col pollice nero. Nel 2019, tra scolaresche commosse, assessori col vestito buono e fotografi schierati manco fosse Sanremo, venne piantato l’“albero della legalità” dedicato a Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Una cerimonia piena di parole importanti: memoria, impegno, futuro, giustizia. C’era chi piangeva, chi applaudiva e chi già pensava a dove mettere il buffet. Oggi però dell’albero non è rimasto nulla. Sparito. Volatilizzato. Più irreperibile di un parcheggio gratis in centro. Al suo posto una targa mezza scolorita e il classico silenzio istituzionale da “eh ma bisogna vedere”.🔗 Leggi su Lortica.it

© Lortica.it - Piantarono l’albero della legalità. Sparito pure quello: ‘Forse dava noia all’abusivismo edilizio’

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