Denuncia per abusivismo edilizio ed esercizio non autorizzato

Durante controlli mirati, sono state riscontrate irregolarità in un edificio, con l’accertamento di lavori di edilizia senza autorizzazione e di un’attività esercitata senza licenza. Sono state prese misure ufficiali per segnalare le violazioni alle autorità competenti. La polizia ha effettuato verifiche presso la struttura coinvolta, riscontrando che i lavori erano stati realizzati senza permesso e che l’attività commerciale operava in assenza di autorizzazione.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’ambito di mirati controlli, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali, i Carabinieri del Nucleo Forestale di Monteforte Irpino, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, deferivano in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria, il titolare di un opificio. Nello specifico, l’attività investigativa posta in essere dai militari, permetteva di accertare che un 45 enne di origini partenopee, esercitava l’attività artigianale nel settore della siderurgia, in assenza di qualsiasi autorizzazione ambientale. Inoltre, da approfondite indagini, si riscontrava che il fabbricato...🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Denuncia per abusivismo edilizio ed esercizio non autorizzato Notizie correlate Abusivismo edilizio: manufatto non autorizzato a Camerota, scatta l'ordine di demolizioneIn azione, nei giorni scorsi, il Nucleo Carabinieri Parco di San Giovanni a Piro che ha scoperto abusi edilizi in località Pitaffio, a Camerota. Abusivismo edilizio: scoperto manufatto di 100 mq, denuncia e sequestroTempo di lettura: < 1 minutoI militari del Nucleo Carabinieri Forestale, in sinergia con i colleghi della linea territoriale, nell’ambito di mirati... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Violati i sigilli su un'area sequestrata per costruire opere abusive; Abusi edilizi e prescrizione: perché intervenire su un vecchio manufatto è rischioso; La Taranto dei due mondi: i sogni green, l'abusivismo edilizio ignorato e l'emergenza case popolari che blocca il Comune; Biancavilla, continua la lotta all’abusivismo edilizio. Sabaudia, stretta sui controlli: denunce per abusivismo edilizio e irregolarità ambientaliPolizia Locale e servizio antiabusivismo intensificano le verifiche: nel mirino aziende e strutture senza autorizzazioni ... latinaoggi.eu Realizza una strada privata lunga 150 metri ad Alatri senza autorizzazioni: denunciatoSequestrata una pista abusiva in un bosco privato di Alatri: denunciato il responsabile per reati ambientali e abuso edilizio. virgilio.it Paternò, lotteria istantanea non autorizzata in un centro scommesse: denunciato titolare e sanzioni #Cronaca #centro #denuncia #LOTTERIA #Paternò #sanzioni #scommesse - facebook.com facebook Dopo l’esibizione a sorpresa con Sabrina Carpenter, la popstar denuncia sui social la scomparsa di capi storici, tra cui il look con cui debuttò al festival. E offre una ricompensa per recuperarli x.com