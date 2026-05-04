Scuola e Piano Pandemico 2025-2029 | installazione di sistemi di ventilazione meccanica nelle aule e formazione obbligatoria per 50.000 dipendenti

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano strategico operativo per il periodo 2025-2029, che prevede l’installazione di sistemi di ventilazione meccanica nelle aule scolastiche e la formazione obbligatoria per circa 50.000 dipendenti del settore. Il piano si concentra sulla preparazione e la risposta a pandemie causate da patogeni a trasmissione respiratoria con elevato potenziale pandemico.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029. L’accordo è stato sancito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il documento quinquennale supera il precedente approccio limitato alla sola pandemia influenzale del 2021. Il nuovo perimetro sanitario si basa sul modulo PRET dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, orientando la preparazione verso intere famiglie di minacce accomunate dalla via di trasmissione. La strategia allarga il raggio di intervento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Notizie correlate Sanità, approvato il Piano Pandemico 2025-2029: oltre 1,1 miliardi per prevenzione, laboratori e scorteLa Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione... Lombardia 2025: 2.000 corsisti e 15.000 ore di formazioneLa formazione professionale si conferma motore economico per la Lombardia nel 2025. Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: A tre anni dalla fine dell'emergenza Covid arriva il piano pandemico italiano; Approvato il nuovo Piano pandemico nazionale: vaccini, mascherine e smartworking fino al 2029; Piano pandemico 2025-2027, via libera dalla Conferenza Stato-Regioni; Via libera Conferenza Stato Regioni al nuovo Piano pandemico 2025-29. Piano pandemico di Giorgia Meloni, tutte le regole: lockdown e vacciniVia libera al nuovo Piano pandemico del governo guidato da Giorgia Meloni. Il documento, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni dopo anni di attesa, ... thesocialpost.it Piano pandemico 2025-2029: il via libera del governo MeloniApprovato il Piano pandemico 2025-2029: strategie, vaccini, smart working e misure flessibili per affrontare nuove emergenze sanitarie. trend-online.com Arriva il nuovo Piano pandemico nazionale dopo tre anni dalla scadenza del precedente Il documento prevede misure modulabili come smartworking, mascherine e vaccini, con restrizioni possibili ma senza lockdown generalizzati: https://fanpa.ge/FSb5n - facebook.com facebook Il nuovo Piano pandemico del governo Meloni: lockdown, vaccini e smartworking, tutte le regole x.com