Sanità approvato il Piano Pandemico 2025-2029 | oltre 1,1 miliardi per prevenzione laboratori e scorte

La Conferenza Stato-Regioni ha dato il via libera al Piano Pandemico 2025-2029, destinato a finanziare con oltre 1,1 miliardi di euro iniziative per la prevenzione, lo sviluppo di laboratori e le scorte di materiali. Il documento stabilisce le linee guida per la preparazione e la risposta a future pandemie da patogeni a trasmissione respiratoria. L’approvazione rappresenta un passo importante nella pianificazione strategica del settore sanitario per i prossimi anni.

La Conferenza Stato-Regioni ha approvato il Piano strategico operativo di preparazione e risposta ad una pandemia da patogeni a trasmissione respiratoria a maggiore potenziale pandemico 2025-2029. L’accordo è stato sancito ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il documento quinquennale supera il precedente approccio limitato alla sola pandemia influenzale del 2021. Il nuovo perimetro sanitario si basa sul modulo PRET dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, orientando la preparazione verso intere famiglie di minacce accomunate dalla via di trasmissione. La strategia allarga il raggio di intervento.🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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