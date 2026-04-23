Tones Off torna a Lesa | musica senza confini tra sonorità ancestrali e innovazione
Il jazz incontra la spiritualità sul Lago Maggiore. In attesa del debutto ufficiale della stagione 2026 di Tones Teatro Natura, l'associazione propone un nuovo ciclo di appuntamenti primaverili "fuori sede". Il prossimo appuntamento con Tones off è in programma a Lesa per sabato 25 aprile.Il.🔗 Leggi su Novaratoday.it
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