Rinnovo e addio all’Inter | cosa succede con Bisseck ecco le cifre

In pochi mesi, la situazione di Bisseck all'Inter è cambiata radicalmente. Dopo aver fatto parte della rosa, ora il difensore tedesco si trova a dover affrontare un rinnovo o un addio. Le trattative e le cifre coinvolte sono diventate al centro di attenzione, mentre il calcio continua a dimostrare quanto possa essere rapido il mutamento delle circostanze per i giocatori.

In pochi mesi è cambiato tutto per il tedesco, ora uno dei punti fermi della difesa interista Nel calcio spesso le cose cambiano in fretta, vedi il caso Bisseck. Da possibile partente l’estate scorsa a nuovo titolare della difesa a tre dell’Inter di Chivu, tutto si è capovolto in pochi mesi. E ora il tedesco viaggia verso il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2029. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il primo prolungamento risale al novembre del 2024, con l’ex Aarhus salito a quota 1,2 milioni di euro circa a stagione. Di recente l’agente è stato in sede per un nuovo accordo, in considerazione del fatto che lo status del classe 2000 è cambiato, in meglio, rispetto alla stagione scorsa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Rinnovo e addio all’Inter: cosa succede con Bisseck, ecco le cifre Articoli correlati Rinnovo Bisseck, l’Inter accelera: strategia definita, cifre e dettagli del possibile accordodi Redazione Inter News 24Rinnovo Bisseck, l’Inter ha tutta l’intenzione di prolungare il contratto del difensore adeguandogli l’ingaggio. Leggi anche: Bisseck Inter, il club prepara il rinnovo contrattuale: la strategia e le cifre. Un altro difensore pronto a rinnovare Contenuti e approfondimenti su Rinnovo e addio all'Inter cosa succede... Temi più discussi: Rinnovo Calhanoglu in stand-by, Romano: Addio all'Inter in estate solo in un caso; Dybala senza tregua: operazione, menisco rotto, altri 45 giorni di stop. E addio alla Roma; Dybala si opera: l'addio alla Roma è quasi certo; TRIBUNA.COM * SERIE A: RINNOVO CALHANOGLU IN STAND-BY, ROMANO: ADDIO ALL'INTER IN ESTATE SOLO IN UN CASO. Basic tra rinnovo e addio alla Lazio, il futuro è nebuloso: le ultimeTra gli uomini chiave della Lazio di Maurizio Sarri bisogna sicuramente inserire Toma Basic, ... msn.com Tra Lazaro e il Torino si va verso l’addio: niente rinnovo di contrattoValentino Lazaro sembra essere sempre più vicino all'addio al Torino. Secondo quanto riferisce Tuttosport, infatti, l'esterno non rinnoverà il contratto, più per ... torinogranata.it Fernando #Llorente vota per il rinnovo di Dusan #Vlahovic: “A me piace tantissimo, ha cattiveria e fa tanti gol. È vero che fuori area magari deve cercare di migliorare delle cose come gli stop e giocare spalle alla porta, ma secondo me è un attaccante complet x.com Il rinnovo di Zeki Celik con la Roma resta sempre in bilico L’esterno turco, tra le grandi certezze della stagione dei giallorossi, ha da tempo dato apertura alla possibilità di un nuovo contratto con i capitolini. Però all’entourage non sono ancora arrivate chi - facebook.com facebook