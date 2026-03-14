Rinnovo e addio all’Inter | cosa succede con Bisseck ecco le cifre

Da calciomercato.it 14 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In pochi mesi, la situazione di Bisseck all'Inter è cambiata radicalmente. Dopo aver fatto parte della rosa, ora il difensore tedesco si trova a dover affrontare un rinnovo o un addio. Le trattative e le cifre coinvolte sono diventate al centro di attenzione, mentre il calcio continua a dimostrare quanto possa essere rapido il mutamento delle circostanze per i giocatori.

In pochi mesi è cambiato tutto per il tedesco, ora uno dei punti fermi della difesa interista Nel calcio spesso le cose cambiano in fretta, vedi il caso Bisseck. Da possibile partente l’estate scorsa a nuovo titolare della difesa a tre dell’Inter di Chivu, tutto si è capovolto in pochi mesi. E ora il tedesco viaggia verso il rinnovo del contratto attualmente in scadenza a giugno 2029. (AnsaFoto) – Calciomercato.it Il primo prolungamento risale al novembre del 2024, con l’ex Aarhus salito a quota 1,2 milioni di euro circa a stagione. Di recente l’agente è stato in sede per un nuovo accordo, in considerazione del fatto che lo status del classe 2000 è cambiato, in meglio, rispetto alla stagione scorsa. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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