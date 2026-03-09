Autonomia e inclusione per i non vedenti | Nicola Marcello FdI nominato relatore della legge regionale

Il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Nicola Marcello, è stato nominato relatore di un progetto di legge regionale che riguarda le misure per favorire l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità visiva. La legge si concentra sulla promozione delle competenze professionali dedicate e sulla valorizzazione delle stesse. La proposta mira a migliorare l’integrazione delle persone non vedenti nella società.

La proposta punta a migliorare servizi, tecnologie assistive e percorsi di autonomia per ciechi e ipovedenti, con maggiore integrazione tra sanità, scuola ed enti locali “Si tratta di un tema che riguarda la qualità della vita di molte persone e delle loro famiglie - dichiara Marcello -. L’obiettivo di questa proposta di legge è rendere più omogenei e accessibili su tutto il territorio regionale i servizi dedicati alla disabilità visiva, sostenendo al tempo stesso il ruolo dei caregiver e valorizzando figure professionali specializzate che possono accompagnare concretamente i percorsi di autonomia”. RiminiToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Riminitoday.it Articoli correlati Marcello (FdI): "Promuovere l'autonomia delle persone ipovedenti"Promuovere l’autonomia e l’inclusione delle persone con disabilità visiva e valorizzare le competenze professionali dedicate. Marcello De Rosa nominato presidente regionale di Noi di CentroCapaccio Paestum, Paestum Energia Futura Srl: “In Via Gaiarda un impianto a biometano per trasformare i reflui bufalini” Sant’Andrea di Conza:... Una raccolta di contenuti su Nicola Marcello Disabilità visiva, Marcello (FdI) relatore del progetto di legge regionaleIl consigliere regionale di Fratelli d’Italia Nicola Marcello è stato nominato relatore del progetto di legge regionale dedicato alla promozione ... chiamamicitta.it Eventi e disabilità, interrogazione di Nicola Marcello in RegioneIl consigliere chiede alla Giunta regionale quali misure siano previste per garantire standard più elevati di accessibilità ... altarimini.it