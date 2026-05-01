Piano Casa un pacchetto di misure dedicate all’emergenza abitativa

Il governo ha presentato un piano casa da 10 miliardi di euro, destinato a far fronte all’emergenza abitativa. Durante una conferenza stampa, sono stati annunciati anche investimenti privati che si aggiungono alla cifra pubblica. Le misure si concentrano su interventi per il settore abitativo, con dettagli che devono ancora essere definiti e comunicati ufficialmente. La proposta mira a intervenire sul mercato immobiliare e sulle esigenze di cittadini e famiglie.

Un Piano casa di 10 miliardi a cui sommare gli investimenti privati. Il governo guidato da Giorgia Meloni ha illustrato in conferenza stampa un ampio pacchetto di misure dedicate all’emergenza abitativa. L’iniziativa punta a rafforzare l’accesso alla casa, uno dei temi più sentiti dai cittadini, affiancando agli interventi sul caro energia un piano strutturato sull’edilizia, con particolare attenzione al comparto sociale. L’obiettivo dichiarato è ambizioso: arrivare a 100mila abitazioni a prezzi calmierati nell’arco di dieci anni, senza considerare il patrimonio di edilizia popolare già esistente. Le linee guida del piano. Il progetto si articola su tre direttrici principali, accompagnate da un intervento normativo per velocizzare le procedure di sfratto e contrastare le occupazioni abusive.🔗 Leggi su 361magazine.com © 361magazine.com - Piano Casa, un pacchetto di misure dedicate all’emergenza abitativa Notizie correlate Emergenza abitativa e Piano casa: 63mila alloggi inutilizzabili in Italia, oltre 2.200 in SiciliaQuante case popolari potrebbero tornare disponibili in pochi mesi in Italia? La risposta arriva dai dati raccolti da Federcasa, che ha elaborato una... Leggi anche: Emergenza abitativa e Piano casa: Ferrara peggiore in regione con 1.500 alloggi da riqualificare Altri aggiornamenti Temi più discussi: Consiglio dei ministri: approvato il Piano casa. I principali punti; Sfratti veloci e un commissario per gli alloggi popolari, le novità del Piano casa; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Piano casa, via libera dal Governo. Obiettivo: 100 mila alloggi. Il governo approva il piano casa. Meloni: Bene primario, problema per tanti. Varato ddl per sfratti più velociIl piano casa è ambizioso e siamo convinti che possa generare un moltiplicatore su larga scala: se sommiamo le varie direttrici si punta a rendere disponibili 100mila tra alloggi popolari e allog ... huffingtonpost.it Piano casa e sconto sulle accise: cosa cambia per alloggi e carburantiIl governo mette sul tavolo fino a 10 miliardi per il piano casa e proroga il taglio delle accise per altre tre settimane, con uno sconto più marcato sul gasolio ... notizie.it Piano casa e proroga del taglio delle accise sui carburanti: via libera del Consiglio dei ministri - facebook.com facebook Meloni: Ecco i tre pilastri del piano casa x.com