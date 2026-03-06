Grattacielo | 500 senza casa Zonari chiede l’emergenza abitativa

Anna Zonari, consigliera de La Comune a Ferrara, ha presentato un’interrogazione ufficiale rivolta al sindaco e alla giunta comunale riguardo alla situazione abitativa. La richiesta riguarda il problema di circa 500 persone senza una casa, in relazione a un recente caso di un grattacielo coinvolto. Zonari chiede che venga dichiarata l’emergenza abitativa per affrontare la questione.

Anna Zonari, consigliera de La Comune a Ferrara, ha depositato un’interrogazione formale rivolta al sindaco e alla giunta comunale. Il fulcro della richiesta è il mancato riconoscimento ufficiale dello stato di emergenza abitativa per i residenti del complesso Grattacielo. Oltre cinquecento persone si trovano senza casa a causa di ordinanze sindacali che hanno dichiarato l’inagibilità delle tre torri residenziali. L’argomentazione politica punta su una contraddizione amministrativa: nel 2019 uno sgombero simile fu gestito come emergenza pubblica con l’attivazione dell’articolo 3 del regolamento Erp. Oggi, nonostante le stesse dinamiche di inagibilità imposta dall’amministrazione, la questione viene trattata come privata, lasciando i cittadini senza tetti sicuri. 🔗 Leggi su Ameve.eu

