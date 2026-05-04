Le critiche del Sunia | Piano Casa irrealizzabile

Il Sunia ha espresso forti critiche riguardo al Piano Casa, definendolo irrealizzabile. Secondo l'organizzazione, il progetto mira a realizzare 100.000 nuovi appartamenti in dieci anni, ma non ci sono le condizioni per raggiungere questo obiettivo. Inoltre, si propone di reimmettere nel circuito delle assegnazioni almeno 60.000 unità entro un anno, una cifra che appare difficile da realizzare secondo le valutazioni dell'associazione.

"Un piano irrealizzabile (100.000 nuovi appartamenti in 10 anni e di reimmettere entro un anno nel circuito delle assegnazioni almeno 60.000 appartamenti pubblici oggi non fruibili perché ammalorati) e il rischio che fra 15 anni siano le società immobiliari a trarne benefici". E’ questo il commento di Antonio Terribile, presidente del Sunia, in merito al ’Piano Casa’ annunciato dal Governo. "Partiamo dal recupero del patrimonio pubblico inutilizzato – dice Terribile –. Ipotizzare una spesa media di 20.000 euro per ristrutturare gli appartamenti inutilizzati è irrealistico. Se non altro perché una cifra simile basta a malapena ad adeguare la sola parte impiantistica.🔗 Leggi su Lanazione.it

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