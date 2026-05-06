Piano casa europeo la crisi degli affitti che il piano Ue non risolve | tra gap salariale e rischio speculazione

In molte città europee, il salario minimo legale non basta a coprire le spese di affitto di un appartamento di due stanze, con una differenza media di circa 218 euro al mese. Il Piano Casa europeo è stato presentato per affrontare le questioni abitative, ma finora non ha risolto le criticità legate alla crisi degli affitti. La situazione evidenzia un divario tra salari e costi degli affitti, mentre si teme un aumento della speculazione immobiliare.

Duecentodiciotto euro. Tanto manca, in media, ogni mese, al salario minimo legale per coprire l’affitto di un appartamento con due camere in una capitale europea. Lo certifica la Ces, la Confederazione europea dei sindacati, il 5 maggio, mentre la Commissione europea e il Parlamento si riunivano a Bruxelles per discutere dell’ European Affordable Housing Plan: il primo piano dell’Unione sulla crisi abitativa, presentato a dicembre 2025 dal commissario Dan Jørgensen e già emendato nella plenaria di marzo 2026. Un piano che rischia di essere la risposta sbagliata a una domanda giusta. A Praga, Lisbona e Dublino il divario tra affitto e salario minimo supera i 700 euro al mese.🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Piano casa europeo, la crisi degli affitti che il piano Ue non risolve: tra gap salariale e rischio speculazione Notizie correlate Caro affitti, missione Europa. Arriva il piano casa da 375 miliardi per affrontare la crisi abitativaTrovare una casa in affitto a Firenze è diventato sempre più difficile, soprattutto per studenti, lavoratori e giovani coppie. Università in crisi: il piano del CNSU tra borse e affitti folliLorenzo Bassi, studente trentenne di Giurisprudenza presso l’Università di Trento e originario di Mantova, guida ora il Consiglio Nazionale degli... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: In arrivo il Piano Casa Italia da 970 milioni di euro; Comunicato stampa del Consiglio dei Ministri n. 173; Cosa prevede il Piano casa del governo Meloni; Emergenza casa: al Parlamento UE il piano della Commissione. La casa diventa una priorità europea: cosa prevede il nuovo piano UEDalla crisi degli affitti alla mobilitazione di centinaia di miliardi: l’Unione Europea lancia la sua prima strategia organica per rendere la casa più accessibile ... metropolitano.it Sberna, 'il piano casa coglie la sfida, l'Ue riveda le misure Green'L'approvazione del Piano Casa di Giorgia Meloni coglie una delle sfide epocali del nostro presente, ovvero garantire alloggi dignitosi e accessibili. (ANSA) ... ansa.it Con il Piano Casa e il ddl sgomberi varati dal Governo Meloni arriva finalmente una risposta concreta all’emergenza abitativa. Da una parte si tutela il diritto alla proprietà privata e si contrastano con maggiore efficacia le occupazioni abusive; dall’altra si sosti - facebook.com facebook Fimaa: positivo il Piano Casa, ma servono misure per la locazione x.com