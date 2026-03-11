Trovare una casa in affitto a Firenze è diventato sempre più difficile, soprattutto per studenti, lavoratori e giovani coppie. I canoni continuano a salire, mentre l’offerta di appartamenti per residenti diminuisce, spinta anche dalla crescita degli affitti turistici brevi. È in questo contesto che arriva il voto del Parlamento europeo sul primo piano europeo per affrontare la crisi abitativa, che punta anche a introdurre regole comuni per il fenomeno degli affitti brevi. Per una città come Firenze, dove negli ultimi anni migliaia di appartamenti sono stati trasformati in alloggi per turisti, la questione è diventata centrale nel dibattito politico e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Caro affitti, missione Europa. Arriva il piano casa da 375 miliardi per affrontare la crisi abitativa

Articoli correlati

Crisi abitativa, Tinagli (Pd): “Prezzi di affitti e acquisti esplosi, Governo finora non ha fatto nulla”Domani il Parlamento europeo voterà la risoluzione sulla crisi abitativa nell’Unione europea.

Ok del Parlamento europeo a raccomandazioni sulla crisi abitativa: tra le misure anche una stretta sugli affitti breviIl Parlamento europeo ha dato il via libera al suo testo di raccomandazioni contro la crisi abitativa in Europa.