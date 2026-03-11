Caro affitti missione Europa Arriva il piano casa da 375 miliardi per affrontare la crisi abitativa

Trovare una casa in affitto a Firenze è diventato sempre più difficile, soprattutto per studenti, lavoratori e giovani coppie. I canoni continuano a salire, mentre l’offerta di appartamenti per residenti diminuisce, spinta anche dalla crescita degli affitti turistici brevi. È in questo contesto che arriva il voto del Parlamento europeo sul primo piano europeo per affrontare la crisi abitativa, che punta anche a introdurre regole comuni per il fenomeno degli affitti brevi. Per una città come Firenze, dove negli ultimi anni migliaia di appartamenti sono stati trasformati in alloggi per turisti, la questione è diventata centrale nel dibattito politico e sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it

