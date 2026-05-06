È stato annunciato il Piano Casa 2026, che prevede uno sconto del 33% sulle abitazioni per le persone con un certo livello di reddito. Per ottenere questa agevolazione, bisogna rispettare un limite di ISEE stabilito dal governo. Inoltre, sono previsti modi specifici per l’accesso agli appartamenti, tra cui l’alternanza tra studenti e lavoratori stagionali. Questi interventi riguardano principalmente le fasce di reddito intermedie.

? Cosa scoprirai Quale ISEE serve per ottenere lo sconto del 33%?. Come funzionerà l'alternanza tra studenti e lavoratori stagionali negli appartamenti?. Chi dovrà controllare il rispetto dei requisiti economici nei Comuni?. Cosa succede se si perde il requisito reddituale dopo l'acquisto?.? In Breve Sconto del 33% su 70 unità ogni 100 realizzate dai privati.. ISEE familiare richiesto tra 20.000 e 22.000 euro per accedere.. Spese per acquisto o affitto limitate al 30% del reddito medio.. Oneri notarili per mutui e locazioni dimezzati per i beneficiari.. Il decreto attuativo del Piano Casa 2026 definisce i parametri per l’accesso agli alloggi convenzionati, puntando a intercettare la cosiddetta zona grigia di cittadini che non accedono alle case popolari.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Piano Casa 2026: sconti del 33% per la fascia di reddito intermedia

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