Un nuovo risultato storico e la volontà di ottenere una vittoria per mantenere vive le speranze di salire in Serie B. La squadra si prepara a scendere in campo con un atteggiamento spensierato contro la Juventus, cercando di mettere in pratica le strategie apprese durante la preparazione. L’obiettivo rimane quello di continuare a inseguire un sogno che si sta costruendo passo dopo passo.

PIANCASTAGNAIO – Un traguardo inedito e l’obiettivo di vincere per continuare a coltivare le ambizioni di promozione in Serie B. Domani sera (6 maggio) alle 20 la Pianese scenderà in campo allo stadio Giuseppe Moccagatta di Alessandria per affrontare la Juventus Next Gen nel secondo turno dei Playoff di Serie C Lavoropiù. Per accedere alla fase nazionale degli spareggi, traguardo mai raggiunto nella storia del club amiatino, le zebrette hanno a disposizione unicamente il successo nei tempi regolamentari. In virtù del miglior piazzamento ottenuto al termine della regular season, infatti, ai giovani della ‘Vecchia Signora’ basterà un pareggio al termine dei novanta minuti per superare il turno.🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Birindelli lancia la Pianese: “In campo con spensieratezza contro la Juventus. I sogni vanno coltivati”

Notizie correlate

Birindelli (Pianese): «La Juventus Next Gen è tra le squadre che esprime il miglior calcio»Orsolini è un rimpianto per la Juventus? Cosa dicono la sua storia e i suoi numeri.

La Pianese cerca gloria a casa Forlì. Birindelli: "Manteniamo la lucidità"E’ con la volontà di dare seguito all’ottimo filotto inanellato nelle ultime sette giornate (tre vittorie e quattro pareggi in totale) che la Pianese...

Contenuti di approfondimento

Temi più discussi: Ongaro e Sodero ribaltano la Ternana, la Pianese vince al Liberati e chiude sesta; Playoff Serie C: Pianese STORICA! Basta il pari contro la Ternana; Pianese, due dubbi di formazione per Birindelli in vista della Ternana; Pianese, Birindelli: Orgoglioso della squadra, scriviamo un'altra pagina di storia.

Il sogno della Pianese continua. Birindelli: Stagione oltre ogni immaginazione, ora la Juve NGDopo aver ottenuto il miglior piazzamento della propria storia in Serie C, chiudendo il campionato al sesto posto, la Pianese vuole continuare a stupire.. tuttomercatoweb.com

Juventus Next Gen-Pianese: probabili formazioni Playoff Serie C, orario e dove vederla in tv e streamingLa Juve Next Gen ha superato la prima tappa dei playoff di Serie C contro la Vis Pesaro e ora sono pronti ad affrontare un altro ostacolo. I bianconeri ospiteranno la Pianese dell'ex Birindelli nel se ... tuttosport.com

PIANESE-TERNANA 1-1 (Coccia, Pettinari rig.) LE FORMAZIONI DELLE DUE SQUADRE PIANESE: Filippis, Masetti, Gorelli, Amey, Sussi, Tirelli, Bertini, Proietto, Coccia, Fabrizi, Ongaro Allenatore, Birindelli TERNANA: Vitali, Maestrelli, Capuano, Donati, Vall - facebook.com facebook