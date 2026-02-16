Ex biblioteca De Meis via libera della giunta | diventerà punto informativo turistico e culturale

La giunta comunale ha approvato la trasformazione dell’ex biblioteca De Meis in un punto informativo dedicato al turismo e alla cultura. La decisione arriva dopo mesi di discussioni e mira a offrire ai visitatori un punto di riferimento più accessibile in centro città. In particolare, i locali saranno ristrutturati per accogliere mappe, brochure e personale specializzato.

Il progetto sarà sviluppato nell'ambito di un accordo di collaborazione con l'Università "G. d'Annunzio" Via libera della giunta comunale alla destinazione di alcuni locali dell'ex biblioteca A.C. De Meis come punto informativo turistico e culturale della città. La decisione è contenuta nella delibera n. 845 del 10 febbraio 2026. L'immobile, di proprietà della Provincia di Chieti, rientra nel patrimonio indisponibile dell'ente provinciale. Il Comune ha partecipato alla manifestazione di interesse indetta dalla Provincia per l'utilizzo di alcuni spazi e ha ottenuto l'aggiudicazione in concessione.