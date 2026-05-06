Piacenza ai Balcani | nuove strategie per il gap digitale di genere

A Piacenza si stanno sviluppando nuove strategie per ridurre il divario digitale di genere, coinvolgendo anche i Balcani. Il progetto Padrion mira a promuovere l’inclusione digitale e avrà effetti sul mercato del lavoro locale. Contestualmente, il Comune sta integrando strumenti digitali nel sistema Sit, con l’obiettivo di migliorare i servizi e l’accesso alle risorse per le diverse comunità.

? Cosa scoprirai Come influenzerà il progetto Padrion il mercato del lavoro piacentino?. Quali nuovi strumenti digitali integrerà il Comune con il sistema Sit?. Chi sono i partner internazionali che collaborano con Piacenza 2030?. Perché la mappatura territoriale aiuterà a ridurre il divario di genere?.? In Breve Funzionari Prazzoli, Giraldi e Rebecchi operano sotto la supervisione tecnica di Lepida.. Collaborazione con la Macedonia del Nord per integrare la piattaforma con il sistema Sit.. Progetto triennale Interreg Ipa Adrion che coinvolge Albania, Grecia, Croazia, Serbia e Macedonia.. Sviluppo di strumenti digitali per mappare servizi pubblici e infrastrutture a Piacenza.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Piacenza ai Balcani: nuove strategie per il gap digitale di genere Notizie correlate Divario di genere: il gap è -10,4% ma svanisce ai verticiIl divario retributivo di genere in Italia si ferma al -10,4%, un dato che segnala come le imprese non abbiano ancora raggiunto la piena maturità... Acqua e parità di genere: nuove strategie per la gestione idrica? Cosa sapere L'OGS ha riunito esperti al Parco delle Fonti di Torrate a Chions il 10 aprile.