In Italia, il divario retributivo tra uomini e donne si attesta al -10,4%, secondo le ultime rilevazioni. La differenza salariale si riduce nei livelli più alti delle aziende, mentre resta più evidente nelle posizioni inferiori. I dati mostrano come, in generale, ancora molte imprese non abbiano completato il percorso verso una reale parità economica tra i generi.

Il divario retributivo di genere in Italia si ferma al -10,4%, un dato che segnala come le imprese non abbiano ancora raggiunto la piena maturità nella parità economica. Le donne rappresentano il 51% della popolazione in età lavorativa, ma coprono solo il 42,1% degli occupati, evidenziando una profonda discrepanza tra potenziale e realtà del mercato. L’analisi condotta da ODM Consulting rivela che gli uomini percepiscono stipendi mediamente superiori nelle categorie di inquadramento più basse, mentre il gap si riduce drasticai vertici aziendali. Nonostante l’applicazione della Legge n. 1602019 abbia portato la presenza femminile nei consigli di amministrazione delle società quotate al 43%, la sottorappresentazione persiste nei ruoli operativi e nei livelli dirigenziali reali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Divario di genere: il gap è -10,4% ma svanisce ai vertici

Articoli correlati

Occupazione femminile in Sicilia: record storico nel 2024 per Confartigianato, ma resta il divario di genereIl panorama economico siciliano nel 2025 mostra segnali di forte dinamismo nel settore del lavoro indipendente femminile, che nei primi nove mesi...

Rendiconto di Genere 2025: i dati chiave sul divario di genere in ItaliaIl gender gap su lavoro, istruzione e pensioni delle donne in Italia "fotografato" dal Rendiconto di genere 2025: ecco che cosa ci dice.

Una raccolta di contenuti su Divario di genere il gap è 10 4 ma...

Temi più discussi: DIVARIO DI GENERE NEL MERCATO DEL LAVORO. IL CASO DI REGGIO EMILIA DOVE IL GAP SALARIALE SUPERA LA MEDIA NAZIONALE; Cultura, quel divario di genere che diventa un abisso; Intelligenza artificiale e lavoro: perché il divario di genere può aumentare; Lavoro in Basilicata: resiste il divario di genere, il gap supera il 29%.

Lavoro e divario di genere: in Italia 7,7 milioni di donne fuori dal mercatoAll’indomani della Giornata internazionale delle donne, i dati sul lavoro femminile in Italia mostrano una realtà ancora segnata da profonde disuguaglianze. Tra inattività, precarietà e difficoltà nel ... ilmediano.com

I divari salariali di genere nascono a scuola*Le donne continuano a percepire retribuzioni significativamente più basse di quelle degli uomini. Il divario è già evidente al primo impiego e affonda le radici nelle scelte degli indirizzi di studio, ... lavoce.info

#CampaniaOggi - Roberto Laringe presenta Squilibri: il divario Nord Sud - facebook.com facebook

Al Quirinale la celebrazione della giornata della #donna. Divario salariale, violenza di genere, conciliazione tra vita e lavoro sono questioni ancora aperte. Il Capo dello Stato “Le donne hanno dato molto alla Repubblica, ma l'equilibrio non è ancora alla pari” x.com