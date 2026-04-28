Acqua e parità di genere | nuove strategie per la gestione idrica

Il 10 aprile, al Parco delle Fonti di Torrate a Chions, si è tenuto un incontro organizzato dall'OGS, durante il quale sono stati discussi temi legati alla gestione dell'acqua e al ruolo delle donne in questo settore. Esperti provenienti da vari ambiti hanno partecipato per analizzare le dinamiche e le strategie legate alla parità di genere nel contesto idrico e scientifico. L'evento ha visto confronti e approfondimenti su queste tematiche.

? Cosa sapere L'OGS ha riunito esperti al Parco delle Fonti di Torrate a Chions il 10 aprile.. Il vertice ha analizzato il ruolo femminile nella gestione idrica e nella ricerca scientifica.. Il 10 aprile scorso, presso il Parco delle Fonti di Torrate a Chions, esperti e istituzioni si sono riuniti per discutere il legame tra la gestione delle risorse idriche, le dinamiche sociali e la parità di genere. L’incontro, denominato Acqua e Genere, è stato organizzato dall’OGS in occasione della celebrazione della Giornata mondiale dell’acqua. Il dibattito ha messo in luce come l’accesso alle risorse idriche sia un tema che interseca profondamente le strutture della società, con una riflessione specifica sulla necessità di valorizzare il ruolo femminile sia all’interno dei processi decisionali che nel campo della ricerca scientifica.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Acqua e parità di genere: nuove strategie per la gestione idrica Notizie correlate Leggi anche: Guterres (Onu): ‘l’acqua diventi una forza per la parità di genere’ Parità di genere: i vantaggi economici delle nuove certificazioni? Cosa sapere Cialab presenta le certificazioni Uni PdR125 per la parità di genere tra Fermo e Ascoli. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Controllo delle acque destinate al consumo umano; Etf – Gli etf hanno sete di acqua pulita; Viaggio in Cisgiordania, dove l’acqua è l’arma finale: qui Israele controlla ogni goccia; Trasformare i frutti del futuro: la sostenibilità secondo Menz&Gasser. La Giornata mondiale dell'acqua, ecco perché è anche una questione di genereIn occasione della Giornata mondiale dell'acqua, l'Unicef ricorda che ogni giorno circa 1.000 bambini sotto i 5 anni muoiono per acqua e servizi igienico-sanitari non sicuri e che 1,8 miliardi di ... ansa.it Guterres (Onu), l'acqua diventi una forza per la parità di genere(ANSA) - ROMA, 22 MAR - Dove scorre l'acqua cresce l'uguaglianza. E' il messaggio lanciato dal Segretario Generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres in occasione della Giornata mondiale ... notizie.tiscali.it Pizzette Ingredienti: - 500g di farina 0 - 10g di lievito di birra fresco - 1 cucchiaino di sale - 250ml di acqua tiepida - 50ml di olio d’oliva Procedimento: Sciogli il lievito nell’acqua tiepida. In un contenitore, metti la farina, aggiungi l’acqua con il lievito sciolto e l’oli facebook