Una segnalazione ricevuta tramite l’app YouPol ha permesso alla Polizia di Stato di Bergamo di individuare un uomo coinvolto in attività di spaccio di sostanze stupefacenti. Dopo aver verificato le informazioni, gli agenti hanno proceduto con l’identificazione e la denuncia dell’individuo. L’episodio si è concluso con l’intervento delle forze dell’ordine e l’avvio delle procedure legali.

SICUREZZA. Una segnalazione arrivata tramite l’app YouPol ha consentito alla Polizia di Stato di Bergamo di individuare e denunciare un uomo per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nel pomeriggio di venerdì in via Bonomelli, grazie alla collaborazione di un cittadino. Nel primo pomeriggio alla sala operativa della Questura di Bergamo è arrivata una segnalazione corredata da fotografie e video che indicavano la presenza di un uomo intento a spacciare nella zona di via Bonomelli. Ricevuta la comunicazione, una volante della Polizia è stata immediatamente inviata sul posto per verificare quanto segnalato. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Segnalazione video sull’app YouPol: la polizia individua e denuncia uno spacciatore

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Intervenuta dopo una segnalazione, la Capogruppo #FdI #VerangelaMarino è stata aggredita da un occupante irregolare delle case popolari della zona. L'uomo l'ha poi lasciata a terra priva di sensi x.com