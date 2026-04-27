Gravina chiuso chiosco in via Aldo Moro per 7 giorni | frequentato da soggetti con precedenti

Nella zona di Gravina di Catania, un chiosco situato in via Aldo Moro è stato chiuso per sette giorni. La decisione è stata presa dal questore dopo i controlli condotti dai carabinieri della compagnia locale. La sospensione della licenza è stata notificata ai gestori del chiosco, che è frequentato da soggetti con precedenti penali. La misura si inserisce in un'azione di verifica sulla sicurezza e la legalità nella zona.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Provvedimento del questore dopo i controlli. I carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno notificato la sospensione della licenza a un chiosco di via Aldo Moro, nel quartiere Fasano. Il provvedimento, disposto dal questore di Catania, prevede la chiusura dell’attività per 7 giorni. La decisione è stata presa dopo aver accertato che il locale era diventato ritrovo abituale di persone con precedenti penali e giudiziari. Area sensibile e monitoraggi mirati. Il chiosco si trova in una zona particolarmente delicata, all’interno di un parco comunale con area giochi e vicino all’Istituto Comprensivo “Tomasi di Lampedusa”.🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Gravina, chiuso chiosco in via Aldo Moro per 7 giorni: frequentato da soggetti con precedenti Notizie correlate Chiuso per 7 giorni il chiosco bar nel parco giochi di Gravina: era frequentato da pregiudicatiI carabinieri della compagnia di Gravina di Catania hanno notificato un provvedimento di sospensione della licenza per la gestione di un chiosco... Chiuso per sette giorni un bar di San Cristoforo frequentato da pregiudicatiNel corso di diversi servizi di accertamento, gli agenti hanno riscontrato l’assidua presenza di persone con precedenti penale per reati di...