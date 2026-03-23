Osimhen operato al braccio per la frattura subita contro il Liverpool in Champions | come sta

Osimhen ha subito un intervento per ridurre la frattura del radio dell'avambraccio destro, rimediata nel contatto con Konate contro il Liverpool: potrebbe saltare la partita decisiva per il titolo del Galatasaray. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Come sta Marco Giallini dopo la caduta con frattura del femore a Aosta, parla il medico che l'ha operatoMarco Giallini, che ha subito una frattura scomposta del collo del femore, è stato operato con successo.

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Grave infortunio per Noa Lang ad Anfield: operato d'urgenza dopo un taglio al pollice che ha rischiato l'amputazione, ko anche Osimhen per frattura al braccio. https://tinyurl.com/42yn92rv facebook

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