Pestaggio al Nicolosi | un uomo aggredito e picchiato sul volto con una pietra

L'episodio in via Corridoni, la vittima è un cittadino tunisino di 30 anni. Indagini in corso dei carabinieri E' stato aggredito e pestato, finendo in ospedale per traumi al volto. L'episodio di violenza è avvenuto a Latina, quartiere Nicolosi. Vittima un cittadino di 30 anni di nazionalità tunisina, operaio residente nel capoluogo. L'uomo ha riferito che stava camminando in via Corridoni, quando è stato avvicinato da due uomini sconosciuti che lo hanno accerchiato e picchiato, colpendolo al volto con una pietra. Poi sono fuggiti facendo perdere le tracce. La vittima, soccorsa da un'ambulanza, è stata trasportata all'ospedale Goretti e ha 30 giorni di prognosi. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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