Pescara celebra il commercio | 16 targhe alle attività storiche

A Pescara è stato inaugurato un nuovo riconoscimento per le attività commerciali storiche della città. Sono state consegnate 16 targhe da parte dell’amministrazione comunale a negozi e botteghe che rappresentano una parte significativa della tradizione commerciale locale. La cerimonia si è svolta nelle ultime settimane, coinvolgendo i proprietari e i rappresentanti delle attività premiate. L’evento ha acceso l’attenzione sulla presenza di queste botteghe e sulla loro continuità nel tempo.

? Cosa scoprirai Quali attività storiche hanno ricevuto la targa del Comune?. Come influisce il passaggio generazionale sulla sopravvivenza di queste botteghe?. Perché il sindaco definisce questi commercianti la memoria vivente della città?. Cosa prevede il nuovo tavolo di confronto con le associazioni?.? In Breve Gianni Santilli apre tavolo di confronto con associazioni di categoria per il settore.. Dino Lucente e Stefano Cardelli partecipano alla cerimonia in sala consiliare comunale.. Riccardo Padovano sottolinea il ruolo dei negozi di prossimità per il centro urbano.. Sedici attività tra cui Panificio Bonifacio e Libreria San Paolo ricevono il premio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pescara celebra il commercio: 16 targhe alle attività storiche Notizie correlate Traguardo targhe storiche: a Foggia la quarta mille celebra la memoria? Cosa sapere Foggia, 27 aprile: stampata presso l'IPZS la quarta mille targa per veicoli storici. Leggi anche: Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Asi assegna targhe oro alle imbarcazioni storiche Marina Militare Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Pescara celebra valore dialogo tra studenti, insegnanti e famiglie nell’educazione all’affettività; Santilli: Dati sul commercio chiari, Pescara tiene e riparte; Pescara celebra valore dialogo tra studenti, insegnanti e famiglie nell’educazione all’affettività. Pescara: 16 attività storiche premiate in ComuneDopo quattro o cinque decenni di lavoro in città, arriva il riconoscimento di Attività storica per sedici operatori pescaresi che hanno speso una parte della propria vita nel commercio o nell'artigi ... rete8.it Dai parcheggi di scambio al wi-fi gratuito: il progetto dell'Ascom Abruzzo per il rilancio del commercio in cittàUn documento dettagliato quello che l'associazione presieduta da Angelo Allegrino ha consegnato al vicesindaco Gianni Santilli per sostenere le attività locali e rendere Pescara più attrattiva. Un pro ... ilpescara.it Buongiorno a tutti/e. La Chiesa di Pescara-Penne oggi celebra la memoria di *San Nunzio Sulprizio* ("figlio di questa terra"): vi affido alla sua custodia con le parole che San Paolo VI pronunciò in occasione della sua beatificazione (1° dicembre 1963). Uniti n - facebook.com facebook