Settimana velica Accademia Navale di Livorno Asi assegna targhe oro alle imbarcazioni storiche Marina Militare

Durante la Settimana Velica dell'Accademia Navale di Livorno, l’Associazione dello Sport Italiano (ASI) ha consegnato targhe d’oro alle imbarcazioni storiche della Marina Militare. L’evento si è svolto nel contesto delle attività dedicate alle imbarcazioni più rappresentative del patrimonio navale. La cerimonia ha coinvolto varie imbarcazioni e ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze armate e delle istituzioni locali.

Livorno, 26 apr. (Adnkronos) - Nell'ambito della Settimana Velica dell'Accademia Navale di Livorno, l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) ha consegnato oggi le prestigiose “Targhe Oro”, il massimo riconoscimento della federazione che certifica eccellenza, originalità e integrità dei mezzi storici, a due imbarcazioni storiche della Marina Militare. I riconoscimenti sono stati conferiti a: Corsaro II (20,9 mt.), yawl con velatura “Marconi”, realizzato nel 1961 nei Cantieri Costaguta di Genova Voltri su progetto di Sparkman & Stephens; Tarantella (16,70 mt.), yacht a vela in legno costruito nel 1969 dal cantiere Carlini di Rimini, sempre su progetto di Sparkman & Stephens.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Asi assegna targhe oro alle imbarcazioni storiche Marina Militare GIURAMENTO ACCADEMIA NAVALE LIVORNO CON ELICOTTERI Notizie correlate Accademia Navale Livorno, visite gratuite e tour guidati durante la Settimana velica internazionale: le dateDal 24 aprile al 3 maggio, l’Accademia Navale di Livorno sarà visitabile nell’ambito degli eventi collaterali legati alla Settimana velica... Leggi anche: Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Dalle regate agli eventi collaterali, il programma della Settimana velica internazionale; A Livorno si apre la Settimana velica internazionale: il programma; Settimana Velica, Open Day all’Accademia Navale di Livorno; Inaugurata la Settimana velica internazionale a Livorno. Settimana velica Accademia Navale di Livorno, Asi assegna targhe oro alle imbarcazioni storiche Marina MilitareLivorno, 26 apr. (Adnkronos) - Nell'ambito della Settimana Velica dell'Accademia Navale di Livorno, l'Automotoclub Storico Italiano (ASI) ha ... iltempo.it Livorno capitale mondiale della vela: torna la Settimana Velica InternazionaleDal 24 aprile al 3 maggio sport, cultura e inclusione animano il Tirreno con equipaggi da 33 nazioni. Nella foto cover, davanti il brigantino dell'Accademia Navale, i rappresentanti delle 33 nazioni ... maremmanews.it PARTITA OGGI DA LIVORNO LA NONA EDIZIONE DELLA REGATA DELLA ACCADEMIA NAVALE. Sulla linea di partenza della regata di vela d’altura più lunga del Mediterraneo una flotta di 34 imbarcazioni (nuovo record di iscritti per la RAN 630). Livorno, 2 - facebook.com facebook Dall’Accademia Navale di Livorno al ponte del Amerigo Vespucci : tra studio, manovre e disciplina nascono marinai pronti a tutto Stasera in prima serata su #Rai3: “Vespucci, il viaggio più lungo” x.com