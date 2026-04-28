A Foggia, il 27 aprile, è stata stampata presso l'Intendenza di Stato la quarta targa per veicoli storici, realizzata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'iniziativa mira a preservare e valorizzare il patrimonio motoristico italiano. Alla cerimonia erano presenti rappresentanti delle autorità e dell'ASI, l'Automotoclub Storico Italiano, che collaborano per il progetto. La targa commemorativa intende celebrare le vetture storiche e il loro ruolo nella memoria collettiva.

? Cosa sapere Foggia, 27 aprile: stampata presso l'IPZS la quarta mille targa per veicoli storici.. Salvini e ASI promuovono il progetto per tutelare il patrimonio motoristico nazionale.. Lunedì 27 aprile, presso lo stabilimento dell’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato di Foggia, è stata stampata la targa storica numero 4.000, segnando un traguardo fondamentale per il riconoscimento del patrimonio motoristico nazionale durante la visita di Salvini. Il raggiungimento di questo numero simbolico non rappresenta una semplice statistica di produzione, ma celebra un progetto che, a partire dalla fine del 2023 e con l’operatività avviata nel febbraio 2024, mira a restituire dignità e identità ai veicoli da collezione.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Traguardo targhe storiche: a Foggia la quarta mille celebra la memoria

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