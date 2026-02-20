Bergamo dentro la fabbrica di sigarette di contrabbando | sequestrate 60 tonnellate di tabacco

I finanzieri di Bergamo hanno scoperto una fabbrica di sigarette di contrabbando, causa di un traffico illecito che operava nella provincia. La scoperta si è verificata durante un'operazione di controllo, che ha portato al sequestro di 60 tonnellate di tabacco e sigarette già pronte per essere vendute clandestinamente. Gli uomini delle forze dell'ordine hanno trovato macchinari e materiali usati per la produzione illegale, bloccando così un giro di affari che coinvolgeva diversi soggetti. L'indagine continua per identificare tutti gli responsabili.

I finanzieri del Comando Provinciale Bergamo hanno scoperto e smantellato nei giorni scorsi una fabbrica clandestina di sigarette attiva nella provincia, sequestrando ingenti quantitativi di prodotti destinati al mercato illecito nazionale ed estero. A Treviolo, durante il controllo di un autoarticolato in fase di scarico, i finanzieri hanno rinvenuto circa 1.500 kg di tabacco in foglia e numerosi colli contenenti filtri per sigarette. Contestualmente, nel capannone di Ciserano, è stata scoperta una vera e propria fabbrica clandestina, dotata di un impianto completo capace di gestire l’intero ciclo produttivo, dall’essiccazione del tabacco al confezionamento dei pacchetti, con una potenziale capacità produttive di sigarette di oltre un milione al giorno.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Bergamo, dentro la fabbrica di sigarette di contrabbando: sequestrate 60 tonnellate di tabacco Leggi anche: Pavia, sequestrate 7 tonnellate di tabacco di contrabbando. Trasformato in sigarette avrebbe fruttato 2 milioni di euro Leggi anche: Tabacco di contrabbando. Sequestrate sette tonnellate. Avrebbero fruttato due milioni Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. La Finanza dentro la maxi fabbrica clandestina di sigarette: 60 tonnellate sequestrate - Foto e videoI NUMERI. Oltre 530mila pacchetti pronti e una produzione da un milione al giorno. Capannone schermato, generatori e videosorveglianza per eludere i controlli. Due arresti e 12 lavoratori in nero. Eme ... ecodibergamo.it Bergamo, la Guardia di finanza smantella fabbrica clandestina di sigarette: 60 tonnellate sequestrate, valevano circa 14 milioniScoperti due stabilimenti: uno a Ciserano, per la produzione, e uno a Treviolo, per la logistica. Due persone arrestate, altri 12 lavoratori denunciati. Il capannone schermato e le telecamere per evit ... bergamo.corriere.it APPUNTAMENTI SUL TERRITORIO “CENA PATTO PER IL NORD” Giovedì 19 Febbraio Ore 20,30 Presso Fabbrica di Pedavena - Via Bergamo - Cremona Presente il Segretario Federale Paolo Grimoldi PER IL NORD, NOI! www.pattoperilnord.it - facebook.com facebook