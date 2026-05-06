Pesca a bolentino | la Lega Navale finanzia la radioterapia a Savona

La Lega Navale ha deciso di finanziare l’acquisto di apparecchiature mediche per il reparto di radioterapia dell’ospedale di Savona. I fondi raccolti saranno destinati all’acquisto di nuovi dispositivi, tra cui un acceleratore lineare di ultima generazione. Questo intervento mira a migliorare le prestazioni del reparto e a offrire trattamenti più avanzati ai pazienti. La somma raccolta sarà distribuita interamente per questi acquisti.

? Cosa scoprirai Come verranno utilizzati concretamente i fondi raccolti per la radioterapia?. Quali nuovi dispositivi medici acquisterà il reparto del San Paolo?. Chi ha guidato l'iniziativa per sostenere le cure oncologiche locali?. Perché la Lega Navale ha scelto proprio questo obiettivo sociale?.? In Breve Assegno di 1000 euro consegnato dal presidente Gianluca Arameo al dottor Marco Possanzini.. Fondi destinati all'acquisto di dispositivi medici e formazione specialistica presso l'Ospedale San Paolo.. Iniziativa organizzata durante la premiazione della gara di pesca a bolentino del 3 maggio.. Progetto di welfare locale che unisce la Lega Navale di Savona alle strutture sanitarie.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pesca a bolentino: la Lega Navale finanzia la radioterapia a Savona Notizie correlate Lega Navale e la nautica inclusivaDalle visite sui velieri, alle dimostrazioni degli antichi mestieri, con la suggestiva parata degli equipaggi nel centro storico, fino ai momenti di... Leggi anche: Riposto, l’Ufficio marittimo e la Lega Navale celebrano la Giornata del mare e della cultura marinara