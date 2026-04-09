Riposto l’Ufficio marittimo e la Lega Navale celebrano la Giornata del mare e della cultura marinara

Domani mattina, nel Porto Turistico ‘Marina di Riposto – Porto dell’Etna’, si svolgerà la Giornata del Mare e della Cultura Marinara. L’evento inizierà alle 9.30 ed è promosso dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto in collaborazione con la Lega Navale Italiana – Sezione di. La manifestazione è dedicata alla celebrazione delle tradizioni marittime e all’approfondimento della cultura marinara locale.

Si terrà domani mattina, venerdì 10 aprile, a partire dalle ore 9.30, nel Porto Turistico ‘Marina di Riposto – Porto dell’Etna’, la Giornata del Mare e della Cultura Marinara, promossa dall’Ufficio Circondariale Marittimo di Riposto con la collaborazione della Lega Navale Italiana – Sezione di. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Reggio Calabria: Lega Navale e AIDIA insieme per valorizzare il territorio e promuovere la cultura del mare.Un Accordo tra Mare e Architettura: Lega Navale e AIDIA Siglano una Collaborazione a Reggio Calabria Reggio Calabria è il palcoscenico di una nuova... Riposto, si insedia il nuovo consiglio direttivo della Lega NavaleCon l’insediamento del nuovo direttivo ripartono le attività della Lega Navale di Riposto, a cominciare dai corsi per il conseguimento della patente...