lega navale e la nautica inclusiva

La Lega Navale organizza eventi dedicati alla nautica inclusiva, coinvolgendo il pubblico in visite sui velieri e dimostrazioni di antichi mestieri. Nel centro storico si tiene una parata degli equipaggi, mentre durante la manifestazione si svolgono momenti di festa per cittadini e visitatori di tutte le età. L’evento si svolge nel rispetto delle tradizioni e dell’accoglienza.

Dalle visite sui velieri, alle dimostrazioni degli antichi mestieri, con la suggestiva parata degli equipaggi nel centro storico, fino ai momenti di festa per cittadini e visitatori di ogni età. Il programma del festival di Velarìa, al Molo Italia fino a domenica, è ricco di eventi e spettacoli per unire tradizione e cultura del mare. Oggi, dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, si potranno visitare gratuitamente i velieri storici e le navi a vela della Marina militare, scoprendone da vicino la storia. Alle 10, si terrà la dimostrazione della Lega navale italiana sulla nautica inclusiva, nello specchio d’acqua antistante la passeggiata Morin, un momento significativo per promuovere l’accessibilità al mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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