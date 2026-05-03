Civitanova sfida per il riscatto | i Block Devils contro Perugia

A Civitanova si prepara una sfida tra i Block Devils e Perugia, due squadre che cercano di migliorare le proprie prestazioni. L’attenzione è rivolta alle strategie di gioco e alle scelte tecniche che i rispettivi allenatori adotteranno durante la partita. Si analizzeranno le variazioni nelle rotazioni e le mosse tattiche per tentare di superare i punti forti dell’avversario, con particolare attenzione alla gestione del cambio palla e alle soluzioni offensive contro il muro.

? Cosa scoprirai Come può Medei correggere la gestione del cambio palla?. Quale mossa tattica userà Civitanova per scardinare il muro di Perugia?. Chi deciderà l'inerzia degli scambi nell'Eurosuole Forum?. Cosa accadrà alla serie se Perugia dovesse vincere ancora?.? In Breve Partita domenica 3 maggio alle ore 18:00 all'Eurosuole Forum di Civitanova.. Giampaolo Medei deve correggere errori su cambio palla e lettura servizio.. Angelo Lorenzetti guida Perugia dopo la vittoria in tre set a casa.. Diretta disponibile su RaiSport HD, RaiPlay, DAZN e piattaforma VBTV.. La sfida decisiva per la Scudetto si sposta all’Eurosuole Forum di Civitanova Marche questa domenica 3 maggio, dove le Cucine Lube Civitanova cercano il riscatto immediato contro la Sir Susa Vim Perugia alle ore 18:00.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Civitanova, sfida per il riscatto: i Block Devils contro Perugia Notizie correlate Leggi anche: Scudetto: Perugia sfida Piacenza, Block Devils puntano al primato Perugia non lascia scampo a Piacenza: i Block Devils volano in finale scudettoPerugia stacca il pass per la finale scudetto della SuperLega maschile superando Piacenza per 3-0 nella gara-3 della semifinale. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: SIR-LUBE: IN CAMPO GIOVEDÌ SERA, A QUATTRO MESI ESATTI DALL’ULTIMO MATCH A PERUGIA; Finale Scudetto, Sir Susa Scai Perugia - Lube Civitanova: le curiosità e dove seguire la sfida in diretta; Perugia sfida il fortino Civitanova Marche per il bis; Block Devils, tra una settimana si alza il sipario sulla finale Scudetto. Play Off: Perugia e Civitanova iniziano la sfida tricoloreDomani alle 20.30 al Pala Barton le squadre di Lorenzetti e Medei iniziano la serie al meglio delle cinque partite con in palio lo scudetto. Block Devils e cucinieri si affrontano per la sesta volta n ... tuttosport.com Play Off: in Gara 2 Civitanova cerca la rivincita su PerugiaDopo il successo in Gara 1 dei Block Devils domenica 3 maggio alle 18.00 all'Eurosole di nuovo a confronto le formazioni di Medei e Lorenzetti. La lotta per il titolo entra nel vivo ... corrieredellosport.it Finale tricolore atto 2°, i biancorossi e un Palas "strabordante" attendono la Sir Cucine Lube Civitanova e Block Devils a confronto domenica 3 maggio (h 18) Alex Nikolov: "Dovremo essere più forti mentalmente e crescere nel side out" Rai Sport - facebook.com facebook Finale tricolore Gara 2, la Lube e un Palas "strabordante" attendono la Sir Cucinieri e Block Devils in campo domenica (h 18) Nikolov: "Serve mentalità! Dobbiamo anche crescere nel side out" Rai Sport DAZN VBTV Radio Arancia #esserelube l x.com