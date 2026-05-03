Perugia ribalta Civitanova | Giannelli e Ben Tara sugli scudi i Block Devils vedono lo scudetto!

Perugia si è aggiudicata la seconda gara della finale con Civitanova, vincendo per 3-1. I set si sono conclusi con i punteggi 21-25, 25-22, 25-22 e 25-23. Giannelli e Ben Tara si sono distinti come protagonisti della partita, contribuendo alla vittoria della squadra. La serie si è così spostata in favore dei padroni di casa, che ora sono a un passo dallo scudetto.

Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (21-25; 25-22; 25-22; 25-23) nella gara-2 della finale scudetto di volley maschile e si è così portata in vantaggio per 2-0 nella serie al meglio delle cinque partite: dopo aver dettato legge con il massimo scarto di fronte al proprio pubblico del PalaBarton in occasione dell’atto d’apertura, i Campioni d’Europa si sono replicati all’Eurosuole Forum e si sono portati a un solo successo dalla conquista del tricolore. Dopo aver perso il primo set, i Block Devils si sono rimboccati le maniche: superba rimonta da 9-14 e 12-17 nel secondo parziale, altra risalita da 7-11 nella terza frazione, controllo preso nella fase centrale del quarto set (da 14-14 a 17-14) e allungo di forza verso una pesantissima affermazione in trasferta.🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Perugia ribalta Civitanova: Giannelli e Ben Tara sugli scudi, i Block Devils vedono lo scudetto! Notizie correlate Civitanova, sfida per il riscatto: i Block Devils contro Perugia? Cosa scoprirai Come può Medei correggere la gestione del cambio palla? Quale mossa tattica userà Civitanova per scardinare il muro di Perugia? Chi... Leggi anche: Scudetto: Perugia sfida Piacenza, Block Devils puntano al primato Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Volley: doccia fredda per la Lube in Umbria, Perugia vince 3-0 il primo round della Finale Scudetto; Sale l’attesa per la Finale Scudetto di Superlega Perugia-Civitanova. L’analisi di Paolo Cozzi; Perugia-Civitanova: i voti di Paolo Cozzi a Gara1 delle Finali Scudetto. Perugia ribalta Civitanova: Giannelli e Ben Tara sugli scudi, i Block Devils vedono lo scudetto!Perugia ha sconfitto Civitanova per 3-1 (21-25; 25-22; 25-22; 25-23) nella gara-2 della finale scudetto di volley maschile e si è così portata in ... oasport.it LIVE Civitanova-Perugia 1-3, Superlega volley 2026 in DIRETTA: la Sir vince gara-2 in rimonta e sale 2-0CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 9-10 In rete la battuta corta di Loeppky 9-9 In campo la diagonale stretta di Loeppky. Da sottolineare una ... oasport.it GAME-TIME ! Lube Civitanova : Boninfante, Loeppky, Nikolov, Bottolo, Gargiulo, Podrascanin, Balaso Perugia : Giannelli, Ben Tara, Semeniuk, Plotnytskyi, Russo, Solé, Colaci • VBTV #SuperLega x.com Giannelli e Ben Tara protagonisti, Civitanova pronta a riscattarsi in Gara 2 all’Eurosuole Forum - facebook.com facebook