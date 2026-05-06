Perugia ha vinto la finale scudetto contro Civitanova, chiudendo la serie con una vittoria per 3-0. La partita decisiva si è conclusa con il punteggio di 3-1 a favore di Perugia, che si è aggiudicata così il terzo titolo nazionale. La squadra umbra aveva già conquistato il campionato nel 2018 e nel 2024. La serie si è conclusa con Perugia in vantaggio 3-0.

PERUGIA-CIVITANOVA 3-1 (25-27, 26-24, 25-22, 25-20) serie 3-0 (3-0, 3-1, 3-1) E sono tre. Perugia chiude in tre gare la serie di finale che vale lo scudetto del volley maschile. E, dopo aver perso il primo set, ribaltano il match 3-1 e chiudono i conti. I ragazzi di Lorenzetti sono così campioni d'Italia per la terza volta e conquistano il nono trofeo in tre anni. Per Perugia terzo scudetto dopo i titoli del 2018 e del 2024. Anche gara-3, come gara-2, vede la squadra umbra cedere il primo, equilibratissimo set (25-27), per poi imporsi nei due seguenti (26-24, 25-22, 25-20), non meno combattuti. Solo nel terzo, la squadra marchigiana ha perso subito contatto.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Perugia non dà scampo a Civitanova: chiude la serie 3-0 e conquista il suo terzo scudetto!

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’ / La Sir Susa Scai Perugia vince il terzo Scudetto della sua storia, a due anni dall'ultimo trionfo tricolore, chiudendo la serie contro la Cucine Lube Civitanova con un netto 3-0. In Gara 3 finisce 3-1 per i rag - facebook.com facebook