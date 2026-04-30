LIVE Perugia-Civitanova Superlega volley 2026 in DIRETTA | inizia la serie scudetto!

Oggi prende il via la serie scudetto della Superlega di pallavolo 2026 con la sfida tra Perugia e Civitanova. La partita si svolge in diretta e sarà possibile seguirla aggiornando questa pagina. Gli appassionati possono cliccare sul link per ricevere gli ultimi aggiornamenti e dettagli sullo svolgimento dell’incontro. La cronaca in tempo reale riprende con le azioni e i punteggi aggiornati.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici di OA Sport, benvenuti nella cronaca testuale in Diretta e in Live del match tra la Sir Susa Scai Perugia e Cucine Lube Civitanova, valida per Gara 1 della serie scudetto: siamo arrivati ai titoli di cosa con queste due squadre che hanno dimostrato di essere le migliori del nostro campionato, almeno sul campo. Mentre Perugia ha chiuso e dominato la regular season al primo posto, riuscendo ad ottenere la finale con due 3-0 a Monza e Piacenza, Civitanova è partita nei play off come sesta testa di serie del tabellone in grado di eliminare la terza, Trentino con un netto 3-0, e la seconda, Verona con un lottato ma convincente 3-1.🔗 Leggi su Oasport.it

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Quarter Finals: Perugia vs Civitanova | Volleyball SuperLega Coppa Italia 2026

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